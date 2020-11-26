Altıntaş hakkında, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şikâyet dilekçesinde Altıntaş’ın sosyal medya hesabından Dizer’e yönelik, ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar attığı iddia edilmişti. Mahkeme, Altıntaş’ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmamasına karar verdi. İddianame kabul edilirse Altıntaş, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacağı öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer “ölüm tehditlerini” affetmedi
26.11.2020 - 16:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Sinan Altıntaş isimli bir şahsın kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.
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