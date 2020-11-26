Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıntaş hakkında, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şikâyet dilekçesinde Altıntaş’ın sosyal medya hesabından Dizer’e yönelik, ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar attığı iddia edilmişti. Mahkeme, Altıntaş’ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmamasına karar verdi. İddianame kabul edilirse Altıntaş, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacağı öğrenildi.