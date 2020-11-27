Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, oyuncu Feyyaz Yiğit'in yeni projesiyle Exxen'de olacağını, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'de yer alacak isimleri açıklamay devam ediyor. Daha önce Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya ile anlaştığını duyuran Acun Ilıcalı, oyuncu senarist ve şarkıcı Feyyaz Yiğit ile de anlaştıklarını belirtti.

Instagram hesabından konuyla ilgil bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, 'Feyyaz Yiğit yeni projesiyle çok yakında EXXEN'de... Mutluyuz' ifadelerini kullandı.