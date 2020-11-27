Brezilyalı model, köpeklerinin adıyla açtığı sosyal medya hesabından da bu köpeklerin dünyanın en güzel köpeği olduğunu ilan etti.
Sivas’tan Lima’ya kangal hediyesi
Lima, kangalları ABD'ye yasal olarak götüren bir çiftliğin gönüllü elçisi olurken, Sivas’taki kangal yetiştiricileri de bu habere çok sevindi. Yetiştiriciler, Lima’nın üçüncü kangalı istemesi halinde kendisine hediye edeceklerini ifade etti.
Adriana Lima: “Dünyanın en güzel köpeği kangallar”
27.11.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü model Adriana Lima, Los Angeles'taki evinde kangal köpeği besliyor. Lima geçtiğimiz günlerde beslediği kangal köpeği sayısını ise ikiye çıkardı.
Brezilyalı model, köpeklerinin adıyla açtığı sosyal medya hesabından da bu köpeklerin dünyanın en güzel köpeği olduğunu ilan etti.
Etiketler : Adriana Lima,
749339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749339.aspx
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