Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı model, köpeklerinin adıyla açtığı sosyal medya hesabından da bu köpeklerin dünyanın en güzel köpeği olduğunu ilan etti.

Sivas’tan Lima’ya kangal hediyesi

Lima, kangalları ABD'ye yasal olarak götüren bir çiftliğin gönüllü elçisi olurken, Sivas’taki kangal yetiştiricileri de bu habere çok sevindi. Yetiştiriciler, Lima’nın üçüncü kangalı istemesi halinde kendisine hediye edeceklerini ifade etti.