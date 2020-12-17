Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sonrası resim yapmaya merak salan oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadan aldığı övgüler sonrasında şimdi de seramikteki yeteneğini göstermek için kolları sıvadı.

İlk seramik denemesini gerçekleştiren Soral "Kendi karakterlerimi önce çizimle oluşturmak istiyorum. Ardından aynısını üç boyutlu seramikle çalışacağım” dedi. İlerleyen süreçte bir sergi açmayı hedeflediğini ifade eden genç oyuncu “Seramikte daha yolun başındayım, bunun için biraz zamana ihtiyacım var" açıklamasında bulundu.