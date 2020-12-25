Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berkay ile futbolcu Arda Turan arasında geçtiğimiz yıl bulundukları bir mekânda kavga çıkmıştı. Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e “Çok güzel kızsın” dediği iddiası üzerine çıkan kavgada burnunun kırıldığını söyleyen Berkay konuyu mahkemeye taşımıştı. Berkay geçtiğimiz günlerde katıldığı Nokta isimli programda kavga ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını ifade eden 38 yaşındaki şarkıcı “Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim” ifadelerini kullandı.