Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu iddiayla soluğu adliyede alan Çilingiroğlu, kadın hakkında şikâyetçi olarak bir ay tedbir kararı aldırdı. İlknur A., Kaya Çilingiroğlu’nun eski erkek arkadaşı olduğunu öne sürürken, tedbir süresinin geçmesiyle yeniden mahkemeye koşan Çilingiroğlu’nun bu talebi ise reddedildi.