Bu iddiayla soluğu adliyede alan Çilingiroğlu, kadın hakkında şikâyetçi olarak bir ay tedbir kararı aldırdı. İlknur A., Kaya Çilingiroğlu’nun eski erkek arkadaşı olduğunu öne sürürken, tedbir süresinin geçmesiyle yeniden mahkemeye koşan Çilingiroğlu’nun bu talebi ise reddedildi.
Kaya Çilingiroğlu’nun tedbir talebi reddedildi
27.12.2020 - 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sporcu Kaya Çilingiroğlu, İlknur A. isimli kadının kendisini rahatsız ettiğini ve evine gelerek kapıda unuttuğu anahtarı çaldığını ifade etti.
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