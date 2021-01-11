Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ile Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Menajerimi Ara dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.

"EN YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Senaryo gereği yurt dışından gelen teklifi kabul eden Emir, diziye veda etmiş oldu. Burak Tozkoparan da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu "Bu akşam son kez Emir'le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" notuyla vedasını duyurdu.

Menajerimi Ara dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Güle güle Emir" mesajı yayınlandı.