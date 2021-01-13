Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sonrası anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yakalandığına dikkat çeken sanatçı “Benim için zor bir süreçti. Şükürler olsun ki hastanelik olmadım. Daha zor durumda olan insanlar var. O yüzden insan gerçekten şükretmeyi öğreniyor. O kadar çok haber izledik ki. Ölen insanlar, hastanede nefes alamayan insanlar… Sadece o görüntülerden dolayı bir anksiyete doğuyor insanda… Ben de daha çok anksiyete oldu. Her an bir şey olacak nefes alamayacağım diye korkularım oldu” ifadesinde bulundu.

‘Görüntüler beni panikletti’

Testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izole olduğuna değinen Hadise “2 hafta boyunca yalnız başıma evdeydim. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Hastalık değil bir şey olacak korkusu insanı mahvediyor. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım” diye konuştu.