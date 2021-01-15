Begüm Kütük, evinde bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Ayağı kayarak yere düşen oyuncunun sakrum kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşım yapan 40 yaşındaki Kütük “Sabahtan beri 'Geçmiş olsun' mesajlarıyla iyi dileklerini yollayan herkese öpücükler benden olsun" ifadesinde bulundu.
Oyuncu Begüm Kütük’ün sakrum kemiği kırıldı
15.01.2021 - 16:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Begüm Kütük, evinde bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Ayağı kayarak yere düşen oyuncunun sakrum kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Etiketler : begüm kütük,sakrum kemiği,
760220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760220.aspx
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