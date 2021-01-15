Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Begüm Kütük, evinde bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Ayağı kayarak yere düşen oyuncunun sakrum kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşım yapan 40 yaşındaki Kütük “Sabahtan beri 'Geçmiş olsun' mesajlarıyla iyi dileklerini yollayan herkese öpücükler benden olsun" ifadesinde bulundu.