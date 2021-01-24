Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılarak düştü. Düşme sonucu sol işaret parmağının kırıldığı öğrenilen Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye gittiği bildirildi. Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay’ın sol el işaret parmağının kırık olduğu belirlendi.
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu: Hastaneye kaldırıldı
24.01.2021 - 11:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada düşerek sol işaret parmağını kırdı.
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762299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762299.aspx
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