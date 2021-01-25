Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından televizyona aktarılan dizinin yeni bölüm fragmanında Erkan Petekkaya sürprizi yaşandı. Her cuma çarpıcı hikayeleri ekranlara taşıyan diziye yirmi ikinci bölümde dahil olacak olan Petekkaya, Sadi adındaki bir mafya karakterini canlandıracak.
Fenomen dizide Erkan Petekkaya sürprizi
25.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda’ya bu hafta başarılı bir isim daha konuk oluyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Erkan Petekkaya,Kırmızı Oda,
762563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762563.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER