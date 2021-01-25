Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından televizyona aktarılan dizinin yeni bölüm fragmanında Erkan Petekkaya sürprizi yaşandı. Her cuma çarpıcı hikayeleri ekranlara taşıyan diziye yirmi ikinci bölümde dahil olacak olan Petekkaya, Sadi adındaki bir mafya karakterini canlandıracak.