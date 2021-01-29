Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur sürpriz bir ismi ağırlayacak. Geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ay Yapım imzalı dizide Aykut Kocaman'ın oynayacağı iddia edilmişti. Çukur'un Twitter hesabından yapılan açıklamayla bu iddialar kesinleşti. Ünlü teknik direktör, 1 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde engelli bir gence yardım eden sporcu rolünde izleyicilerle buluşacak. Çekimler sırasında ekiple hatıra fotoğrafları da çektiren Kocaman’ın bu sürprizi sosyal medya kullanıcılarını da sevindirdi.