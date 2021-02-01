Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslı Bekiroğlu'nun başrol oynadığı ‘Yetiş Zeynep’ EXXEN platformunda izleyicisiyle buluşurken oyuncu kadrosuna sevilen bir isim daha dahil oldu. Okulunu okurken bir yandan da çocuk bakmak zorunda olan genç bir kızın hikâyesinin anlatıldığı diziyle Sol Yanım, Elimi Bırakma gibi yapımlarla adını duyuran genç oyuncu Emre Bey de ekranlara gelmeye hazırlanıyor.