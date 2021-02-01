Aslı Bekiroğlu'nun başrol oynadığı ‘Yetiş Zeynep’ EXXEN platformunda izleyicisiyle buluşurken oyuncu kadrosuna sevilen bir isim daha dahil oldu. Okulunu okurken bir yandan da çocuk bakmak zorunda olan genç bir kızın hikâyesinin anlatıldığı diziyle Sol Yanım, Elimi Bırakma gibi yapımlarla adını duyuran genç oyuncu Emre Bey de ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
‘Yetiş Zeynep’in kadrosuna sevilen oyuncu dahil oldu
01.02.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aslı Bekiroğlu'nun başrol oynadığı ‘Yetiş Zeynep’ EXXEN platformunda izleyicisiyle buluşurken oyuncu kadrosuna sevilen bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Yetiş Zeynep,Exxen,
764355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/764355.aspx
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