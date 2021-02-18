Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Nejat İşler, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Bangladeş Kültür Bakanlığının önderliğinde ve Bangladeş Dışişleri Bakanlığının desteğiyle 16-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Dhaka Uluslararası Film Festivalinde yönetmen Uluç Bayraktar'ın "9.75" filmi yarıştı. Filmde Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı. Yazar Mehmet Eroğlu’nun "9.75 Santimetrekare" adlı romanından uyarlanarak çekilen filmdeki performansıyla Nejdat İşler, "yılın en iyi erkek oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Birçok kategoride onlarca yerel ve uluslararası filmin yarıştığı festivalde, "yılın en iyi kadın oyuncu" ödülü ise "Mariam" filminde oynayan Kazakistanlı Ms. Meruert Subbusinova'nın oldu.

Rusya, Moğolistan, İran, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Norveç, Azerbaycan, İsviçre, Kırgızistan, Suriye ve İtalya gibi birçok ülkenin ödül kazandığı festivalde yerel ve uluslararası ünlü film yapımcıları, oyuncular, yönetmenler jüride yer aldı. Festivalde Türkiye’den farklı kategorilerde 11 film ve kısa film yer aldı.