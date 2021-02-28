Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da evleri olan Kıvanç Tatlıtuğ, Ege'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Takvim'de yer alan habere göre özellikle Bodrum aşığı olan Tatlıtuğ, gayrimenkulleri arasına da buradan aldığı iki ayrı villayı eklemişti. Eşi Başak Dizer ile birlikte butik otelde üzüm yetiştiriciliği ve organik tarımın keyfini süren Tatlıtuğ, bu keyfini daha uzun ömürlü kılmak için de kolları sıvadı. Başarılı oyuncu, bu kez villa almak yerine İzmir Urla'da zeytin ve organik tarım da yapabileceği 4 dönümlük araziyi 2 milyona satın aldı.