Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanat camiasından ilk tepkiyi ise oyuncu Burçin Terzioğlu gösterdi. Instagram'dan açıklama yapan başarılı oyuncu "Siz de kürk giyiyor veya kürk giyenlere sıcak bakıyor olabilirsiniz ama muhtemelen kürk sektöründeki vahşeti bilmiyorsunuz” ifadelerine yer verdi. Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini, çiftliklerde üst üste kafeslerde aç bırakıldıklarına dikkat çeken Terzioğlu “Bunları bilip de halen kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün" diyerek, Ersoy'u adeta topa tuttu.