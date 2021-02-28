Sanat camiasından ilk tepkiyi ise oyuncu Burçin Terzioğlu gösterdi. Instagram'dan açıklama yapan başarılı oyuncu "Siz de kürk giyiyor veya kürk giyenlere sıcak bakıyor olabilirsiniz ama muhtemelen kürk sektöründeki vahşeti bilmiyorsunuz” ifadelerine yer verdi. Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini, çiftliklerde üst üste kafeslerde aç bırakıldıklarına dikkat çeken Terzioğlu “Bunları bilip de halen kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün" diyerek, Ersoy'u adeta topa tuttu.
Burçin Terzioğlu’ndan kürk giyenlere sert eleştiri
28.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giydiği kürklerle eleştiri oklarını üzerine çeken Bülent Ersoy, son olarak 55 tilkinin kürkünden yapılmış paltoyu almasıyla yine gündem oldu.
Etiketler : Burçin Terzioğlu,
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