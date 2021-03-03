Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir önceki bölümde Gülben elinde poşetle kirli çarşafların biriktirildiği boş daireye gittiğinde Esra daireye yöneldi.

Yoğun koku üzerine meraklı sorularıyla Gülben’i tedirgin eden Esra bununla da yetinmeyip kendisini Safiye ile kavga ederken buldu. Safiye hakaretleriyle kaçırsa da Esra pes etmeyip "Üst katımdan çok kötü berbat bir koku geliyor. Ev sahibi içerisi boş diyor ama ben gördüm değil, çöp gibi kokuyor" diyerek zabıtaya şikâyet etti. Kapıya dayanan zabıtalar karşısında şok olan Safiye ve Gülben’i bu zor durumdan ise kardeşleri Han kurtardı.

‘Bir daire dolusu çöp nasıl taşındı?’

Han, meraklı gözler eşliğinde kirli çarşafların istiflendiği dairenin kapısını açarken izleyiciler adeta nefesini tuttu. İzleyiciyi şok eden mantık hatası ise bu kısımda başladı. Esra’nın zabıtayı aradığı anda üst kattan telefon konuşmasına şahit olan Han, harekete geçip çok uzun yıllardır biriktirilen bir daire dolusu çöpü tek başına kısa sürede çatı katına taşımıştı.

Akıllara "Nasıl oldu da yıllardır biriktirilen, taşımasının günler alabileceği çöp, Han tarafından kısa sürede temizlendi?" sorusu geldi.

Nitekim günün gecesinde tüm o çöpleri Safiye, Gülben ve yardıma koşan Naci kan ter içinde uzun sürede tekrar daireye taşırken küçük kardeşlerine yakalandı.

Safiye'nin "annemin hatıraları vardı, niye attın" diye itiraz ettiği hatıraların ne olduğu da gösterilmedi.

Ayrıca önceki bölümlerde söz konusu dairede yangın çıkmıştı. Gülben'in canını zor kurtardığı çöp dolu daireden yangına dair tek iz bulunmaması da dikkat çeken başka bir husus oldu.