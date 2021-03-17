Yapımına NGM'nin imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı başarılı yapım sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı dizinin 20 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ait 2 tanıtımı YouTube’ta 6 Milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarıya imza attı.
Kardeşlerim dizisinin tanıtımı izlenme rekoru kırdı
17.03.2021 - 17:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisi, etkileyici senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.
Etiketler : Kardeşlerim dizisi,
775366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/775366.aspx
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