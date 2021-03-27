Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda Kırmızı Oda dizisindeki Alya karakteriyle öne çıkan Melisa Sözen, 16 Kasım 2017 tarihinde Evrensel Filmcilik’le sözleşme imzalayarak 'Babamın Günahları' dizisinde rol aldı. Başarılı oyuncu, şirketin 4’üncü bölümün oyunculuk ücreti 49 bin TL'yi kendisine ödemediğini iddia ederek dava açtı. Hürriyet'te yer alan habere göre üç yıldır devam eden davanın karar duruşmasına, Sözen’in avukatı ile Evrensel Film şirketinin avukatı katıldı. Mahkeme, şirketin Sözen’in ücretini 8 bin TL icra inkar tazminatıyla ödemesine hükmetti.