Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’in haberine göre 3 bine yakın hesap arasından gıda, kıyafet, aksesuar, oyuncak gibi ürünler üreten 10 küçük işletme sahibi kadın belirlendi. Seçimlerde işletmelerin reklam faaliyetine ihtiyaç duyacak kadar küçük olması, ürettikleri ürünlerin kalitesi, sosyal bir fayda amacı gütmesi gibi kriterler belirleyici oldu. Ürünleri deneyen Korel, tanıtımı için kamera karşısına geçti. Instagram'da 1,8 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Kadınlardan güç ve ilham alıyorum, bir kadın olarak sizinle gurur duyuyorum. El emeği göz nuru birçok işler yapıyorlar. En çok zorlandıkları şeylerden birinin etkili reklam yapmak olduğunu fark ettim. Bu zor dönemde canla başla üreten, çalışan kadınları gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu küçük işletmelerden alışveriş yapalım” ifadelerini kullandı. Projenin destekçisi olan VISA Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen ise “İstiyoruz ki küçük işletmelerin sesi hiç kesilmesin, hayatımızdaki yerleri eksilmesin” dedi.