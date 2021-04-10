Kendini karantinaya alan 41 yaşındaki Boz, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Herkese selam, Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Murat Boz koronavirüse yakalandı
10.04.2021 - 15:58 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü popçu Murat Boz’un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Etiketler : Murat Boz,koronavirüs,
781514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/781514.aspx
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