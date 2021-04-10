Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendini karantinaya alan 41 yaşındaki Boz, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Herkese selam, Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.