Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde rahatsızlandı. Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler.