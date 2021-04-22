Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Hakan Altun, 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri sırasında rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Şarkılar Bizi Söyler programının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Programımızın sunucularından Hakan Altun program çekimleri sırasında ani gelişen rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Altun'un sağlık durumu iyidir. Tetkikleri devam eden sanatçı geceyi önlem amaçlı hastaneden geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.