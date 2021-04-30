Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsyan şarkısıyla üne kavuşan Sezai içeride geçen günlerini ise konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki 'Gör Beni'de anlattı. “Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor” diye konuşan Sezai “O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu. Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı. Keşke o gün arabayı oraya kırmasaydık 'Son bir kez konuşalım' diye... ” ifadelerini kullandı.

‘Projeye müsaade edilmedi’

YouTube projesi çekmeye karar verdiklerine değinen Sezai “Talk Show'lu yemekli doğal akışında bir şey çekelim istemiştik. Müsaade edilmedi. Edilmediği gibi bir de olaylar buralara geldi” dedi.

‘Hapishane bana iyi geldi’

Hapishanede çok zorlanmadığına dikkat çeken ünlü şarkıcı “Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz. Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Lütfen bu domatesi nereden aldığınızı söyleyin, biz de yiyelim' dedim” açıklamasında bulundu.