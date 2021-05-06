Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan 'özel konsey' bölümünde yeni takımlar belli oldu. Önceki gün gerçekleşen elemede Melis'in adaya veda etmesi ile birlikte Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmıştı. Acun Ilıcalı, bu durumda yarışların devam edebilmesi için takımların karışması gerektiğini belirtmişti. Konseyde takım üyeleri belli oldu.

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, ''Seyircilerimizin fikirlerini göz önüne alarak dört dörtlük takımlar kurduk'' ifadelerini kullanarak yeni takımları açıkladı.

Mavi takım

Steven

Merve Aydın

Poyraz

Sergen

Ayşe

Dora

Kırmızı takım

Berkay

Aleyna Çalışkan

Batuhan

Aleyna Kalaycıoğlu

İsmail Balaban