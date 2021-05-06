Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan 'özel konsey' bölümünde yeni takımlar belli oldu. Önceki gün gerçekleşen elemede Melis'in adaya veda etmesi ile birlikte Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmıştı. Acun Ilıcalı, bu durumda yarışların devam edebilmesi için takımların karışması gerektiğini belirtmişti. Konseyde takım üyeleri belli oldu.
YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı, ''Seyircilerimizin fikirlerini göz önüne alarak dört dörtlük takımlar kurduk'' ifadelerini kullanarak yeni takımları açıkladı.
Mavi takım
Steven
Merve Aydın
Poyraz
Sergen
Ayşe
Dora
Kırmızı takım
Berkay
Aleyna Çalışkan
Batuhan
Aleyna Kalaycıoğlu
İsmail Balaban