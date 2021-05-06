Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı. Tedavi olmak için diziden ayrılan 43 yaşındaki oyuncu hastane odasında çektiği bir fotoğrafla sağlık durumunu Instagram sayfasından sevenleriyle paylaştı. Kemoterapi gören Ergüder "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler" ifadesinde bulundu.