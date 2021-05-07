Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'dan takipçilerini üzen bir haber geldi. Son Yaz, bu bu hafta 19. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşamayacak.

Son Yaz yapım ekimi konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere” diye belirtti.

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ YAYINLANACAK

Fox TV'nin yayın akışında ise Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli Türk filmi yer alacak.