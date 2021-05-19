Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

89 yaşında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Erol Keskin, Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınan Keskin, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi

Keskin'in cenazesine eşi Suna Keskin, kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı. Cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Keskin'in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.