Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

90'lı yılların arabesk şarkıcılarından Güllü, Star TV’de izleyiciyle buluşan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' iddialarına isyan etti. İki ay önce hakkında öldü haberlerinin yayıldığını ifade eden 47 yaşındaki şarkıcı “İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi" İfadelerini kullandı.