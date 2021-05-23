39 yaşındaki şarkıcının yapılan tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı. Sağlığıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Sağın “Sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Dört günün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek” ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın sevenlerini korkuttu
23.05.2021 - 14:56 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tatil için ABD’nin New York şehrine giden Simge Sağın dönüşte uçakta rahatsızlandı. İlk müdahalesi uçakta yapılan Sağın, Türkiye’ye ayak basar basmaz hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : simge sağın,
790815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/790815.aspx
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