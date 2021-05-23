Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

39 yaşındaki şarkıcının yapılan tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı. Sağlığıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Sağın “Sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Dört günün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek” ifadelerini kullandı.