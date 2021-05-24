Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayına başladığı ilk bölümden itibaren beğeni ile seyredilen TGRT Haber’in yeni programı ‘Benim Hikâyem’in bu haftaki konuğu oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer oldu. Örümcer, hayatını ve Samanyolu şarkısıyla zirvelere ulaşan Berkant’la 1 yıl süren evliliğinin bilinmeyenlerini Sunucu Çiğdem Tunç ile Murat Parasayar’a gözyaşları içinde anlattı. Örümcer “Bir anda şöhrete kavuştum. Magazin muhabirleri ağzımdan bir kelime duyabilmek için peşimden koşuyordu ancak sokaklarda yatıp kalkacak kadar her şeyimi kaybettim. Aç kaldım. Şimdi torunuma aldığım bilgisayarın taksitini ödeyemediğim için evime icra geldi. Elektrik, doğalgaz ve su faturaları birikti. 6 aydır kiramı veremedim” dedi. İki defa evlenen Örümcer, işkenceye uğradığını iddia etti.

KIZI DA AYNI ACILARI YAŞAMIŞ

Berkant’tan olan kızı Fulya Akgürgen de “Annem gibi ben de acılar çektim. İki çocuğumla sokaklara atıldım. Çareyi ana ocağına sığınmakta buldum. Babam da bebekken beni terk etti. Her gün pencereden bakar, gelmesini beklerdim. Hep hayal kırıklığı yaşadım. Buna rağmen ona toz konduramaz, şarkılarını söylerdim” diye konuştu.

TGRT AİLESİ YARDIM ELİ UZATTI

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Serpil Örümcer ile kızı ve 2 torununa sahip çıkacağının sözünü verdi. Kaymakam Bedirhanoğlu, program yapımcısı Niyazi Hancı ile iletişime geçerek sanatçının her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti. TGRT Haber TV Yönetimi de Fulya Akgürgen’in geçirdiği kaza sonrası burnu kırılan oğlunun ameliyat masraflarını karşılayacağını ifade etti. Yayına bağlanan POPSAV Başkanı Metin Özülkü ise Örümcer’in “Sevgilerimle” adlı 1990’lı yıllardaki nostalji şarkılarının yer aldığı albümü için destek olacağını dile getirdi. Programın ikinci bölümünde ise millî boksör Hüseyin Ağar’ın Zonguldak Ereğli’de verdiği zorlu hayat mücadelesi anlatıldı. Ereğli Belediyesi boksöre yardım edeceklerini açıkladı.