Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu (43), çekimleri İzmir'de süren Son Yaz dizisinin sezon finali yapması ile birlikte nikah masasına oturdu. Tuzcu, 1,5 yıldır birlikte olduğu Beyza Kapu ile önceki gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde evlendi.

Tuzcu ve Kapu'nun nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken, Tuzcu’nun Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da çifti yalnız bırakmadı.

10 YILLIK EVLİLİĞİNİ SONLANDIRMIŞTI

Sinan Tuzcu, 2006'da hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Dolunay Soysert ile 2016'da yollarını ayırmıştı.

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Tuzcu, 1977 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından mezun olduktan sonra Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı.

2006 yılında ekranlara gelen Ihlamurlar Altında dizisi ile tanınan ünlü oyuncu, aynı yıl Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı.

Yol Arkadaşım, Görüş Günü Kadınları, Sen Anlat Karadeniz ve Bir Başkadır gibi pek çok ünlü dizide rol aldı.

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