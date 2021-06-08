Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterine hayat veren 32 yaşındaki oyuncu Boğaç Aksoy, Mayıs ayının ilk günlerinde lenfoma kanserine yakalandığı açıklamış, tedavisi sürecine başladığı belirtmişti. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevaplayan Aksoy, tedavisi bittiğinde oyunculuğa geri dönmek istediğini ifade etti.

"ESKİDEN DAHA TAKINTILIYDIM"

Hastalık sonrası edindiği tecrübelerden bahseden Aksoy, "Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?" sorusuna, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım. Artık çözemeyeceğim sorunlar üzerine çok durmuyorum, hayatı akışına bırakıyorum. Adapte oldum diyebilirim" şeklinde cevap verdi.

İşte ünlü oyuncuya gelen diğer sorular ve cevapları:

Oyunculuk serüvenin devam edecek mi?

"Şaka mısın, tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah."

Tedavi ne kadar sürecek?

"Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim."

Kendini nasıl hissediyorsun?

"Dostlarım sizlerin sevgisi sayesinde, duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor."

Ümitsizliğe kapıldın mı?

"Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım, hastalığı araştırmadım bile. Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum."

"BAZI GÜNLER AĞRILAR DAYANILMAZ OLUYOR AMA SONRASINDA TOPARLIYORUM"

Sosyal medya hesabından birkaç gün önce yaptığı paylaşımda kemoterapilerin biraz zor geçtiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullanmıştı: Uzun süredir evdeydim. Saçları kaybettik. Şapkayla kamufle ediyoruz. Kemoterapiler biraz zor geçiyor. İkinci kemoterapi bitti. Ayın 15'inde üçüncü kemoterapi var. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam.