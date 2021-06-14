Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi kurallarına uygun olarak Kartal Aydos Ormanı’ndaki Forest Garden Lilyum Bahçe’de gerçekleşen düğünde gelinin şahitliğini TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak ile iş adamı İsmail Cevahir, damadın şahitliğini ise amcası Ergün Baştuğ yaptı. Düğün süresince mehter takımı marşlar çaldı. Yoğun bir katılımın olduğu düğün töreni, Osmanlı Hanedan ailesinde uzun bir aradan sonra yapılan sultan düğünü olma özelliğini taşıyor. Son sultan düğünü 9 sene önce Beylerbeyi Sarayı’nda yapılmış, gelinin ablası Nilhan Osmanoğlu 22 Eylül 2012 tarihinde Mehmet Behlül Vatansever ile hayatını birleştirmişti. Son şehzade evliliği ise 16 Mayıs 2013’te 35. Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın Londra’da yaşayan dördüncü kuşak torunu Mahmud Namık Osmanoğlu ile Genevieve İnci Robson arasında gerçekleşmişti. Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, bir evladının daha evlenmesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, gelecek ayın başında oğlu Yavuz Selim Osmanoğlu’nun, hemen ardından da dördüncü çocuğu Berna Sultan’ın düğünlerinin yapılacağını bildirdi.