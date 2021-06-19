Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzyatan, şüpheli Kâşif Zamir Çaudri’nin sahte çek vererek bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde fotoğraflarını ve ismini izni olmadan kullanıp kendisine zarar verdiğini ileri sürdü. Şikâyetini elektronik posta aracılığıyla yapan ünlü oyuncu, Pencap eyaleti polisinden TikTok fenomeni olarak bilinen şüpheliye karşı harekete geçilmesini istedi. İhbar sonrası zanlı, Lahor'da gözaltına aldı. Öte yandan Düzyatan, geçen sene Çaudri’nin davetiyle Lahor’a gelmiş ve kendisiyle sözleşme imzalamıştı. Şahsın, Düzyatan’a yolladığı 575 bin dolarlık (5 milyon TL) çeklerin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Bu arada Çaudri hakkında benzer şekilde altı farklı suç dosyası bulunduğu aktarıldı.