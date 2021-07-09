Yeni normalleşmenin ardından ünlü sanatçılar Bodrum’da sahne almaya başladı. Her gece birçok mekanda ünlü sanatçılar konserlerine start verdi.
KONSERDE ADIM ATACAK YER KALMADI
Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Uluğ’un şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekti. Eski ve yeni albümünde bulunan şarkıları seslendiren Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
Bodrum'da konser özlemi sona erdi Bodrum’da sahne alan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, uzun süre ardından sahnelere döndü.
Derya Uluğ ameliyat olduğunu sosyal medyadan duyurdu Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözünden ameliyat olduğunu duyurdu.