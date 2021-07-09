Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Kolları Sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası doğrultusunda hazırlanan Düzyatan ve Bastık’ın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. Düzyatan, kamu spotunda “Sağlığımızın önemini biliyorduk. Ama toplumsal sağlığın ne kadar değerli olduğunu pandeminin acı tecrübeleriyle öğrendik. Neyse ki artık çok güçlü bir çözümümüz var. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Ünlü müzisyen, oyuncu, sporcu ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Candan Erçetin, Cedi Osman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Bakan Koca'dan Candan Erçetin'li paylaşım Sağlık Bakanlığı tarafından, aşıya yönelik duyarlılığın artması amacıyla başlatılan kampanya dolayısıyla düzenlenen kamu spotunda, Candan Erçetin yer aldı.

Bakan Koca'dan kamu spotu paylaşımı Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" açıklamasıyla bir kamu spotu paylaştı.