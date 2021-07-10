Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de etkili olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alınmıştı. Aşılanma sonrası vaka sayılarının da düşmesiyle birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra İstanbul’da bugün ilk konser verildi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Şişli’deki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu.

"ÖZLEMİŞİZ BİRBİRİMİZİ"

Konserde konuşan Yıldız Tilbe, “Ama benim hiçbir yerim tutmuyor. Otur otur evde korona boyunca. Vallahi, özlemişiz birbirimizi. Özletene şükürler olsun” diye konuştu.

ŞEVVAL SAM SÜRPRİZİ

Binlerce kişi konser alanını doldurarak müziğe eşlik etti. Konsere seyirci olarak katılan Şevval Sam ise Yıldız Tilbe’nin daveti üzerine sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Yıldız Tilbe: ‘Pandemiye inanmıyorum’ Sosyal medya uygulaması Twitter’ı aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Tilbe eleştiri oklarının hedefi oldu. 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği salgına inanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı “Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar doçent, profesör, doktor, bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar, onlara inanıyorum. Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Yıldız Tilbe'nin yeni imajı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Tilbe, bu kez de peruk taktı. Tilbe'nin yeni imajı ise çok konuşulacak gibi duruyor.