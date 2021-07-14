Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı dünyaca ünlü vokalist Della Miles, hassasiyeti ve saygısıyla gönülleri fethetti. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser veren Miles, ezanın okunduğunu duyunca konseri durdurdu. Ezan bitene kadar performansını sürdürmeyen vokalist, ezan bittikten sonra gösterisine devam etti.

MİCHAEL JACKSON VE WHİTNEY HOUSTON'UN VOKALİSTLİĞİNİ YAPMIŞTI

Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde daha önce Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliği yapan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles sahneye çıktı.

EZANIN BİTMESİNİ BEKLEDİ

Şefliğini Eray İnal'ın yaptığı konserde sahneye çıkan Della Miles, seyircileri Türkçe 'Hoş geldiniz' diyerek selamladı. Son dönem popüler şarkıları senfoni ile harmanlayarak seslendiren Miles, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Ünlü şarkıcı, konserde ezan okununca şarkıya ara vererek ezanın bitmesini bekledi. Sanatseverler ise bu durum karşısında Miles’i alkışladı.

Kapadokya’da ezan sesini duyan ABD’li anne ve oğlu Müslüman oldu Amerika’nın Louisiana eyaletinde yaşayan ve bir süre önce Kapadokya’ya tatile gelen 59 yaşındaki Ramona Smith ve 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop, Nevşehir’de duyduğu ezan sesinden sonra Müslüman olmaya karar verdi.