Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor. Yangınlarda evini kaybeden afetzedeler için ise birçok ünlü isim harekete geçti.

BURCU ÖZBERK'TEN ANLAMLI HAREKET

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları ve Afili Aşk gibi birçok dizide rol alan ve şu anda Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oyuncusu olan 32 yaşındaki Burcu Özberk de bu isimlerden birisi oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sevilen oyuncu, yangında evini kaybeden bir aileye yardım edeceğini açıkladı.

Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Bugünlerde ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ormanlarımız, evlerimiz, canlarımız yanıyor. Herkes gibi tarifsiz üzüntü içindeyim. Yüreğim ağzımda yangınların bir an önce sönmesini beklerken böyle günlerde dayanışma göstermemizin de önemini anlıyorum. Tabi ki tüm yaraları sarmayacak, giden gelmeyecek ama kardeşlerimizin yanında olmak çok kıymetli. Ben de AHBAP Derneği aracılığıyla yangında evi yanan bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağım ve oynadığım dizinin bir bölüm ücreti ile destek sağlayacağım. Gelin yaralarımızı hep beraber saralım..

Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Sevilen oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak olanları anbean aktaran Duymaz, yangın bölgesine yardım istedi.

Yangın dayanışması Ormancılar önü alınamayan orman yangınları karşısında amansız mücadeleler verirken sahada göz yaşartan dayanışma örneği sergileniyor. Marketlerde stoklar tükendi. 81 ilden malzeme yağıyor. Telsizlerden istenilen malzemeler, gönüllüler vasıtasıyla felaket bölgesine anında ulaştırılıyor.

Hem yangınla hem yalanla boğuşuyoruz Yangın bahanesiyle nifak tohumu ekenlere tepki gösteren Bakan Soylu, "Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalan! 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor" dedi.