Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan medyası, genç yıldızın kalp krizi geçirerek öldüğünü bildirdi.

“HASTANEYE GETİRİLDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ”

Cooper Hospital hastanesinden bir yetkili, “Aktör hasteneye getirildiğinde ölmüştü” dedi. Gerçek ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak. Shukla, çok sayıda Bollywood filmiyle televizyon programında rol almıştı.

“FİLM VE EĞLENCE ENDÜSTRİSİNİ ŞOKE ETTİ”

NDTV Eğlence Grubu editörü Rohit Khilnani, “Sidharth Shukla gibi genç bir aktörün ölümü, tüm film ve eğlence endüstrisini şoke etti. Shukla, sağlıklı, aktif, çok çalışan biriydi. Kalp krizine ne yol açtı? Çok üzücü bir haber” dedi.

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