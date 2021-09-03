Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a 2013 ve 2015 yıllarında katılan ve başarılı performansı ile üçüncülük ve ikincilik alan Merve Aydın, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Acı haberi Instagram hesabından veren Aydın, cenaze bilgilerini de paylaştı.

ANNESİ İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Merve Aydın, bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgileniyordu. Tedavi sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Aydın, dün de Instagram hesabından paylaşım yaparak hastanede tedavi gören annesi için sevenlerine seslenerek "Sizlerden annem için dua istiyorum" demişti.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Aydın, paylaşımından birkaç saat sonra annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yeni bir paylaşım yapan Merve Aydın, "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Cenaze bilgilerini de paylaşan Aydın, "Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

AİLESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Merve Aydın son olarak 13 Mayıs tarihinde Instagram hesabından ailesiyle bir pozunu paylaşarak sevenlerinin bayramını kutlamıştı. Ölüm haberini alan sosyal medya kullanıcıları ise Aydın'ın paylaşımının altına taziye yorumları yaptı.

Oyuncu Ayça Erturan koronavirüse yakalandı Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandığını duyurdu.

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, evinde tedavisini sürdürüyor.