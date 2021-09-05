Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakan Ünsal ölüm acısıyla sarsıldı. Ünlü yorumcunun ablasının eşi olan Necati Kargacı, bir süredir savaştığı kanser hastalığı ile savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

ÇATALCA'DA DEFNEDİLDİ

Galatasaray’ın efsane futbolcularından Hakan Ünsal’ın ablasının eşi Zafer Kargacı, tedavi gördüğü Çatalca Devet Hastanesi’nde 63 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastalığı ile mücadele eden ve hayatını kaybeden Necati Kargacı, Çatalca Ferhat Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ferhat Paşa Mezarlığı’na defnedildi.

Hakan Ünsal: Mesut dik duruşuyla alkış aldı Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve eski milli futbolcu Hakan Ünsal, Mesut Özil'le ilgili konuştu. Ünsal, Mesut'un dik duruşunu tebrik ederek, "Artık Almanya'daki Türk futbolcular da bu doğrultuda kararlar verecektir" dedi.

Hakan Ünsal: Referandumda "evet" oyu kullanacağım Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, yarın yapılacak referandumda "evet" oyu kullanacağını açıkladı.

Hakan Ünsal: Efsaneler istenmiyor Galatasaray'ın eski efsanesi ve spor yorumcusu Hakan Ünsal, sarı-kırmızılı takımda son dönemde yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.