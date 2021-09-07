Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, aile yaşantısıyla da sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. 9 çocuk babası Yıldızhan, oğullarını her sene olduğu gibi bu sene de farklı iş kollarında çalıştırmaya başladı İzmir'de oteli bulunan sanatçı, çocuklarına otelinin çeşitli yerlerinde çalıştırmaya başladı.

OTELDE ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor olması çocuklarının yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

“EĞİTİM BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR”

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var. Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım. Eğitimlerini yüksek lisansa kadar yapmalarının akabinde diler kendi hayallerindeki işi yaparlar, diler onlara bırakacağım şirketin başına geçerler. O günler geldiğinde elindekinin değerini bilen, vatanı milleti için çalışan bir nesil bırakacağım geride... Şimdi tekrardan okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce geliyor" dedi.

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İzzet Yıldızhan'ın annesi yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın annesi solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

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