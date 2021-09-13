Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da rol alan ve adını kitlelere duyuran başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi süreci hakkında sosyal medya hesabından sık sık takipçilerine bilgi vermişti.

Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, dün yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkındaki son bilgileri paylaştı.

"SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR"

Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım, 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese...

"HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Daha önce sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" cevabını vermişti.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy: Benden mutlusu yok Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan karakterini canlandıran ve iki ay önce lenfoma kanserine yakalandığını açıklayan genç oyuncu Boğaç Aksoy, son paylaşımıyla müjdeyi verdi.

Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy: İnşallah setlere geri döneceğim Sevilen oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Son durumu hakkında bilgi veren ve kemoterapi tedavisi aldığını belirten Aksoy, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda. Allah'ın izniyle, inşallah setlere geri döneceğim" dedi.