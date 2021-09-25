Türkiye Gazetesi

Ünlü popçu Serdar Ortaç, 3-3 biten Adana Demirspor – Beşiktaş maçının ardından, sahne aldığı mekanda siyah-beyazlı ekibe yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Beşiktaş taraftarlarından tepki alan Ortaç’a bir tepkide Zafer Algöz’den geldi.

“SERDAR ORTAÇ KİM BE?”

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz'ün paylaşımı

Serdar Ortaç'tan aşı çağrısı Ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz günler koronavirüse yakalanmıştı. Karantinasının son günü sosyal medya hesabından video paylaşan Ortaç, "Aşıdan başka çaremiz yok. '' diyerek vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, evinde tedavisini sürdürüyor.

Serdar Ortaç koronavirüs aşısı oldu Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.