Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada ‘Tuz serpme’ (Saltbae) hareketiyle ünlü olan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, yeni şubesini Londra’da açıyor. ABD, İspanya ve Dubai gibi ülkelerde işletmeleri bulunan Gökçe, Londra’da açacağı yeni şubesindeki fiyatlar, tepki çekti.

3 TANE BURGER 3 BİN 600 TL

38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Gazeteci İsmail Er ise fiyatlara farklı bir bakış açısıyla tepki gösterdi. Nusret'in bu fiyatlarla vergi rekortmeni olması gerektiğini ifade eden Er, "Nusret'e gidenleri maliye takip ediyor mu ya da MASAK" diye sordu.

Nusret Gökçe’nin son paylaşımı da olay oldu Her çektiği video ile tepkilerin hedefi haline gelen, saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe yine eleştiri yağmuruna tutuldu.

‘Sosyete Kasabı’ Nusret Gökçe’ye soruşturma Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada üne kavuşan Nusret Gökçe'nin bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı bir video başına iş açtı.

Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki yağdı Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki geldi. Gökçe’ye “Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç, yiyen var yiyemeyen var" şeklinde yorumlar yağdı.