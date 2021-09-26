Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma Survivor'da bu sene 'all star' yapılacak. Eski yarışmacıların bir araya geleceği 2022 sezonunda kimlerin yer alacağı merakla beklenirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Survivor All Star kadrosunda yer alabileceğini belirten Sercan Yıldırım, "Şimdi de başka bir işe yöneldim, yine futbol. Survivor ile ilgili görüşmeler var, olacak gibi" ifadelerini kullanmıştı.

All Star 2022 kadrosunda yer alacağı iddia edilen diğer isimler ise Aleyna Kalaycıoğlu, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Yiğit Poyraz ve Turabi Çamkıran oldu.

MERVE AYDIN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Kadrodaki isimler büyük bir merakla beklenirken; eski yarışmacılardan Merve Aydın, Survivor All Star kadrosunda olacağını resmen duyurdu. Bir çocuk annesi Merve Aydın "Durmak yok yola devam" diyerek özel hocayla çalıştığı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

YAKIN ZAMANDA ANNESİNİ KAYBETTİ

Survivor'da 2013 yılında üçüncü, 2015 yılında ise ikinci olan Merve Aydın, geçtiğimiz aylarda annesinin ölüm haberiyle yıkılmıştı. Aydın, acı haberi Instagram hesabından duyurmuştu.

2018 yılında evlenen ve bir çocuk dünyaya getiren Merve Aydın, bir süredir kanser tedavisi gören annesinin vefat ettiğini "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" sözleriyle paylaşmıştı.

Survivor All Star’ın kadrosuna sürpriz isimler: Turabi ve Poyraz’da listede Merakla beklenen Survivor All Star’da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Barış Murat Yağcı’nın ardından Turabi’nin de yeniden Survivor’a katılacağı iddia edildi. Aynı zamanda dizi anlaşması yapan Poyraz’ın da kadroda yer alacağı konuşulmaya başlandı.

Survivor All Star’ın ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı oldu! Geçtiğimiz sene Survivor'da ikinci olan Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu “Survivor All Star” formatında olacağını duyurdu. Yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yağcı, "Bu sefer daha farklı olacak" mesajını verdi.

Survivor Merve Aydın'ın acı günü Daha önce iki kere Survivor'a katılan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Merve Aydın'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nilgün Aydın hayatını kaybetti.