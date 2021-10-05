Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay evinde düşerek hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç’tan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, babasının ölümüyle yıkıldı.

BABASINI KAYBETTİ

Sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

“ANNESİZ KALDIM”

Geçtiğimiz yıl nisan ayında annesini kaybeden Bülent Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Servetimi harcayacağım demişti! Bülent Ersoy’un orkestrası öfke kustu Bülent Ersoy’un orkestra ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahte PCR testi verdikleri için tutuklanmıştı. 1 ay hapis cezası alan orkestraya Diva’dan "Onları kurtarmak için servetimi harcayacağım" mesajı gelmişti. Orkestra ekibi ise sanatçıyı suçlayarak "Hayatımızı mahvettin. Bunun ahı çıkacak" diyerek öfke kustu.

Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki gerilim artıyor! Mustafa keser ve Bülent Ersoy’un sunduğu ‘Benzemez Kimse Bize’ programı şaşırtan bir kararla sonlandırılmıştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, programın sona ermesinin nedeni olarak Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumlarını sebep göstermişti. Ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi. Keser, , "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay çıkaracak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.

Ekibi tutuklanan Bülent Ersoy isyan etti: "Hukuki savaş için servetimi vereceğim" Konser için KKTC’ ye giden Bülent Ersoy’un 21 kişiden oluşan orkestrası, koronavirüs ile ilgili belgelerin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmışlardı. Sahte PCR testi yapmaktan müzisyen ekibi tutuklanarak cezaevine götürüldü. Yaşanan olayların ardından Diva, sosyal medya hesabından isyan etti.