Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay Londra’nın merkezinde restoran açan Nusret Gökçe, İngiliz basının hedefinde. Tuz serpme ve biftek dilimleme hareketleriyle sosyal medya fenomeni haline geldiğini belirten The Sun gazetesi, Nusret'in fiyatlarının inanılmaz olduğunu aktardı.

AİLE YEMEĞİ 15 BİN TL

Daha önce üç burgerin 3.600 TL ve bir bifteğin 7.500 TL olmasıyla gündeme gelen Nusret'in Londra'daki restoranın fiyatları bir müşterinin aktarmasıyla yine gündem oldu. The Sun'un aktardığına göre Nusret'in yeni restoranına giden müşterilerden biri, ailecek yedikleri yemeğin onlara 1.182 sterline (Yaklaşık 15 bin TL) mal olduğunu söyledi.

38 MİLYON STERLİN SERVETİ VAR

Ünlü şefin, dünya yıldızı arkadaşlarının da sayesinde 38 milyon sterlin değerinde bir serveti olduğuna inanılıyor. Haber de "Bunun çılgınca olduğunu mu düşünmüyor musunuz?" denildi.

Nusret Gökçe’nin son paylaşımı da olay oldu Her çektiği video ile tepkilerin hedefi haline gelen, saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe yine eleştiri yağmuruna tutuldu.

‘Sosyete Kasabı’ Nusret Gökçe’ye soruşturma Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada üne kavuşan Nusret Gökçe'nin bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı bir video başına iş açtı.

Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki yağdı Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki geldi. Gökçe’ye “Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç, yiyen var yiyemeyen var" şeklinde yorumlar yağdı.